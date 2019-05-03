Этот контент был опубликован 3 мая 2019 г. 19:23

Вашингтон. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что доволен "долгой и очень хорошей беседой" с президентом Путиным.

"Провел долгую и очень хорошую беседу с президентом России Путиным", - написал он в своем Твиттере.

"Мы обсудили торговлю, Венесуэлу, Украину, Северную Корею, (соглашения) по контролю над ядерными вооружениями, и даже российскую "охоту на ведьм". Очень продуктивный разговор!" - заявил Д.Трамп.

Он добавил, что "ладить с Россией и Китаем, и всеми остальными - это очень хорошо, а не плохо".

Ранее Белый дом США и Кремль сообщили, что два лидера провели телефонный разговор и обсудили широкий спектр актуальных тем.

В частности, в пресс-службе Кремля сообщили по итогам разговора В.Путина и Д.Трампа, что "главы государств выразили удовлетворение состоявшимся разговором, который носил деловой и конструктивный характер", и условились "о продолжении контактов на различных уровнях". В Кремле уточнили, что "продолжительный телефонный разговор" двух лидеров состоялся по инициативе американской стороны.

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