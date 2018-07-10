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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 13:53 10.07.2018 - 13:53

Брюссель. 10 июля. ИНТЕРФАКС - На саммите в Хельсинки президент США Дональд Трамп должен сказать президенту России Владимиру Путину, что Вашингтон стремится к улучшению отношений с Москвой, однако России для этого необходимо "исправить свое поведение", заявила во вторник постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон.

"Встреча президента (США - ИФ) с (президентом РФ - ИФ) Путиным направлена на то, чтобы обсудить касающиеся России вопросы, которые имеются у НАТО и США, напрямую с самим Путиным", - сказала она в ходе телефонного брифинга.

"Кроме того, (цель встречи - ИФ) - сказать, что мы хотим рабочих отношений (с Россией - ИФ), но для этого она должна изменить свое поведение", - заявила К.Б.Хатчинсон.

"После этого у нас появилась бы возможность вести с Россией продуктивный диалог", - отметила постпред США.

"Это сблизило бы нас, ведь есть столько важных проблем, которые мы могли бы разрешить, если бы работали вместе", - добавила она.

Встреча российского и американского президентов пройдет 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.

1ла ар де

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