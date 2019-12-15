Этот контент был опубликован 15 декабря 2019 г. 21:04

Вашингтон. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал уволенного им с поста директора ФБР Джеймса Коми попросить прощения за ошибки, допущенные ведомство при начале расследование о возможных связях окружения президента с Россией.

"Значит теперь Коми признает, что был неправ. Он делает это лишь потому что его поймали с поличным, причем - уже давно. Так каковы будут последствия того, что он нарушил закон. Может, его приговорят к нескольким годам тюрьмы? А где его извинения мне и другим?", - написал он в твиттере.

В воскресенье Коми признал, что совершил ряд ошибок, однако подчеркнул, что расследование не установило, что их причины заключались в стремлении оказать влияние на политическую борьбу в США.

Ранее в декабре генинспектор ФБР Майкл Хоровиц опубликовал доклад, в котором сообщил о 17 ошибках ведомства при принятии решения о запросе ордера, разрешающего наблюдение за членами предвыборного штаба Трампа. В частности, генеральный инспектор подчеркнул, что запрос во многом основывался на непроверенных данных.

Трамп в воскресенье напомнил, что Хоровиц был назначен на свою должность еще Бараком Обамой. По этой причине, по мнению нынешнего президента США, генинспектор не стал заявлять, что ошибки ФБР были политически мотивированы.

1во ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!