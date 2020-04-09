Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 0:49

Вашингтон. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет новостей об итогах встречи ОПЕК +.

"Как вы знаете, ОПЕК сегодня встречалась. Я бы сказал, что они близки к сделке. Скоро мы узнаем", - сказал Трамп в ходе пресс-конференции.

Он добавил, что о договоренностях ОПЕК + может быть объявлено сегодня-завтра.

"Может, будет что-то хорошее, может, не очень хорошее", - отметил президент США.

Ранее Трамп заявлял, что верит в то, что РФ и Саудовская Аравия урегулируют споры по нефти, так как за неделю был достигнут прогресс. Он отмечал, что с интересом ждёт результатов заседания ОПЕК+, несмотря на то, что не испытывает симпатии к этой организации.

Накануне, 9 апреля, прошла внеплановая встреча в формате ОПЕК+. Официальных итогов переговоров пока нет.

В марте лидеры ОПЕК+ не смогли прийти к согласию, обменявшись взаимными упреками о том, кто развалил сделку.

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