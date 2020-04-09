Вашингтон. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет новостей об итогах встречи ОПЕК +.
"Как вы знаете, ОПЕК сегодня встречалась. Я бы сказал, что они близки к сделке. Скоро мы узнаем", - сказал Трамп в ходе пресс-конференции.
Он добавил, что о договоренностях ОПЕК + может быть объявлено сегодня-завтра.
"Может, будет что-то хорошее, может, не очень хорошее", - отметил президент США.
Ранее Трамп заявлял, что верит в то, что РФ и Саудовская Аравия урегулируют споры по нефти, так как за неделю был достигнут прогресс. Он отмечал, что с интересом ждёт результатов заседания ОПЕК+, несмотря на то, что не испытывает симпатии к этой организации.
Накануне, 9 апреля, прошла внеплановая встреча в формате ОПЕК+. Официальных итогов переговоров пока нет.
В марте лидеры ОПЕК+ не смогли прийти к согласию, обменявшись взаимными упреками о том, кто развалил сделку.
1вз бм