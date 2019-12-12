Этот контент был опубликован 12 декабря 2019 г. 15:56

Вашингтон. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил, что Вашингтон и Пекин близки к заключению торгового соглашения.

"Мы очень близки к крупному соглашению с Китаем. Они хотят его, мы тоже", - написал он в своем твиттере, набрав слова "очень" и "крупное соглашение" прописными буквами.

Накануне сообщалось, что Трамп уже скоро примет решение по торговому соглашению с Китаем и пошлинам и объявит о нем.

США и Китай близки к заключению промежуточного торгового соглашения, однако администрация Трампа может передумать, если ее условия не будут выполнены, заявил ранее экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу в интервью телеканалу CNBC.

"Президент неоднократно говорил, что если сделка не будет выгодной, если не будет гарантий в отношении предотвращения будущих краж (интеллектуальной собственности - ИФ), если не будет эффективных процедур правоприменения, мы не согласимся на это (соглашение - ИФ)" - сказал Кудлоу.

Он отметил, что США и Китай ведут "напряженные" торговые переговоры.

"Сделка близка. Возможно, даже ближе, чем это было в середине ноября", - сказал чиновник, добавив, что стороны общаются практически ежедневно.

По его словам, никаких крайних сроков нет, но 15 декабря является "очень важной датой" в связи с планируемым Штатами повышением пошлин на очередную порцию китайских товаров.

Напряженность между США и Китаем усилилась после ужесточения позиции Вашингтона, касающейся политики Пекина в отношении Гонконга и Синьцзяна (СУАР).

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