Этот контент был опубликован 6 мая 2019 г. 8:36

Вашингтон. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон полностью поддерживает Израиль на фоне обострения конфликта между израильтянами и палестинцами.

"Израиль пострадал от смертоносных ракетных ударов со стороны террористических группировок ХАМАС и "Исламский джихад". Мы на 100% поддерживаем Израиль в стремлении защитить граждан", - написал Д.Трамп в своем Twitter.

"Обращаюсь к жителям Газы: эти террористические атаки против Израиля не принесут вам ничего, кроме новых несчастий. Прекращение насилия и работа над мирным урегулированием возможны!" - добавил президент США.

Обострение ситуации, обмены ракетными ударами начались в субботу. В результате ракетных обстрелов израильской территории погибли не менее трех мирных граждан Израиля.

Итогами ударов израильских ВВС по сектору Газа стала гибель 23 палестинцев, 10 из них - боевики группировок ХАМАС и "Исламский джихад".

Ранее в понедельник сообщалось, что представители Израиля и Сектора Газа договорились о прекращении огня.

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