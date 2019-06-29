Осака. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что уделил внимание проблеме вмешательства в американские выборы не только перед журналистами, но и во время двусторонней встрече.
На вопрос о том, всерьез ли он предупредил Путина о недопустимости такого вмешательства, Трамп ответил: "Послушайте, что я тогда сказал". Днем ранее Трамп перед журналистами дважды сказал российскому президенту: "Пожалуйста, не вмешивайтесь в наши выборы". Однако американские СМИ пришли к выводу, что тон был шутливым, так как Трамп улыбался, когда произносил эти слова.
Президент США заверил, что поднимал тему вмешательства "и на переговорах".
1во ав