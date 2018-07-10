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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 16:53 10.07.2018 - 16:53

Вашингтон. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Лидеру КНДР Ким Чен Ыну пока не передали диск с песней Rocket Man ("Человек-ракета") Элтона Джона, но северокорейский лидер получит запись, заявил во вторник президент США Дональд Трамп, сообщает телеканал Си-эн-эн.

"Они не передали его, он у меня (диск - ИФ) есть. Они не передали его, но он будет передан в определенный момент", - сказал Д.Трамп, когда его спросили, получил ли Ким Чен Ын диск.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео взял с собой в поездку в КНДР на прошлой неделе диск с песней Rocket Man, подписанный Д.Трампом. Как отмечает Си-эн-эн, М.Помпео не встретился в ходе поездки с северокорейским лидером, поэтому привез диск обратно.

Д.Трамп неоднократно называл Ким Чен Ына "человеком-ракетой" во время обострения отношений между двумя странами. Так, Д.Трамп называл Ким Чен Ына "человеком-ракетой", выступая на Генассамблее ООН в сентябре 2017. В своей речи президент США назвал Ким Чен Ына "человеком-ракетой, выполняющим самоубийственную миссию". Тогда же в сентябре Д.Трамп назвал лидера КНДР "человеком-ракетой" в Twitter.

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