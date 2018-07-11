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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 16:23 11.07.2018 - 16:23

Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает журналист "Вашингтон пост" Филип Ракер.

"У нас очень, очень хорошие отношения с канцлером", - цитирует Д.Трампа журналист в своем Twitter.

Несколькими часами ранее Д.Трамп, который сейчас присутствует на встрече лидеров стран НАТО, раскритиковал энергетическое соглашение между Берлином и Москвой и заявил, что Россия контролирует Германию посредством энергетических ресурсов.

"Я полагаю, что Германия - это заложник России, потому что Германия получает так много энергии от России", - сказал Д.Трамп в среду во время рабочего завтрака с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перед началом саммита альянса.

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