Трамп запретил американцам совершать операции с венесуэльской криптовалютой
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Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп запретил американцам покупать криптовалюту, выпускаемую правительством Венесуэлы.
В понедельник Д.Трамп подписал указ, запрещающий гражданам США совершать операции с венесуэльской криптовалютой, обеспеченной запасами нефти, которая получила название Petro, сообщает агентство Bloomberg.
Он предписал министру финансов Стивену Мнучину подготовить необходимые регулирующие положения для приведения указа в исполнение.
Как сообщалось, Венесуэла начала продажу токенов, подтвержденных запасами нефти, в феврале текущего года.
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Интерфакс