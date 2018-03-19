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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 18:33 19.03.2018 - 18:33

Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп запретил американцам покупать криптовалюту, выпускаемую правительством Венесуэлы. В понедельник Д.Трамп подписал указ, запрещающий гражданам США совершать операции с венесуэльской криптовалютой, обеспеченной запасами нефти, которая получила название Petro, сообщает агентство Bloomberg. Он предписал министру финансов Стивену Мнучину подготовить необходимые регулирующие положения для приведения указа в исполнение. Как сообщалось, Венесуэла начала продажу токенов, подтвержденных запасами нефти, в феврале текущего года. пк вч бп* Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian

Интерфакс