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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 19:36 17.10.2018 - 19:36

*** Президент США хочет к концу недели точно знать, что произошло с Хашкаджи в Стамбуле

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Вашингтон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - США запросили у турецких властей аудиозапись, которая, как считается, должна свидетельствовать об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает канал Си-Эн-Эн со ссылкой на заявление президента Дональда Трампа.

"Мы запросили ее (аудиозапись - ИФ), если она существует. Мы запросили", - сказал Д.Трамп, отвечая на вопрос журналиста об аудиозаписи.

Американский президент отметил, что в Вашингтоне сомневаются в существовании данной аудиозаписи.

"Я не уверен, что она существует. Возможно, существует. Я получу полный доклад об этом от Майка (Помпео, госсекретаря США - ИФ), когда он вернется (из Турции - ИФ). И это будет первый вопрос (об аудиозаписи - ИФ), которую я ему задам", - добавил Д.Трамп.

Кроме того, американский президент напомнил журналистам, что Вашингтон считает Саудовскую Аравию своим важным союзником на Ближнем Востоке.

"Если вы взглянете на Саудовскую Аравию, она наш союзник, и она, в частности, покупает вооружение", - сказал он, отметив, что он хочет выяснить, что произошло к концу недели.

"Возможно, мы будем об этом знать к концу недели", - сказал он.

Вместе с тем, он отвергает обвинения в том, что он якобы покрывает Саудовскую Аравию в сложившейся ситуации.

"Нет, совсем нет. Я просто хочу знать, что произошло. Я совсем их не выгораживаю", - сказал Д.Трамп.

Отвечая на вопрос журналистов, почему он не направил сотрудников ФБР заниматься расследованием, Д.Трамп заявил, что Дж.Хашкаджи не является гражданином США.

"Он не был гражданином этой страны, с одной стороны", - сказал он. Затем, отмечает телеканал, президент США не исключил того, что он все-таки уже поручил ФБР расследовать исчезновение журналиста.

"Вы не знаете, да или нет, так? Вы знаете, отправили ли мы ФБР? Я не собираюсь вам это говорить. Почему я должен вам говорить?" - заявил Д.Трамп журналистам.

Ранее он направил госсекретаря США Майка Помпео в Турцию и Саудовскую Аравию в связи с этим делом, где американский дипломат провел переговоры с высокопоставленными лицами этих стран.

Турецкие СМИ ранее сообщили, что в распоряжении местных журналистов есть аудиозапись допроса и пыток Дж.Хашкаджи в здании саудовского консульства.

Ранее американский канал Си-Эн-Эн со ссылкой на турецкий официальный источник сообщил, что тело журналиста Дж.Хашкаджи расчленили после убийства в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Согласно предположениям СМИ, журналиста жестоко пытали, после чего Дж.Хашкаджи был обезглавлен, а его тело расчленено. Отмечается, что на имеющейся аудиозаписи можно услышать голос генконсула Саудовской Аравии Мухаммада Утайби, принимавшего участие в допросе.

Также ранее американские СМИ сообщили, что в Эр-Рияде готовятся признать, что журналист был убит в саудовском консульстве в Стамбуле. При этом ответственность за гибель журналиста будет возложена на агентов саудовских спецслужб, не получивших разрешение властей на проведение данной операции. Также, по данным канала, Эр-Рияд сообщит, что смерть журналиста наступила "из-за того, что допрос пошел не по плану".

Журналист Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Согласно информации с камер наблюдения, Дж.Хашкаджи, выступавший с критикой властей Саудовской Аравии, не покидал здание генконсульства.

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