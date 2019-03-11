Вашингтон. 11 марта. ИНТЕФРАКС - Президент США Дональд Трамп планирует потребовать от конгресса включить в бюджет на следующий финансовый год $8,6 млрд на строительство заграждений на границе с Мексикой, сообщили СМИ.
На нынешний год он запрашивал $5,7 млрд, отказ конгресса привел к 35-дневному шатдауну (остановке деятельности государственных учреждений в связи с отсутствием финансирования).
В сообщениях отмечается, что лидеры демократов в конгрессе уже предупредили президента, что его ждет новое поражение.
В то же время экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox News заявил, что, по его мнению, Д.Трамп
"собирается остаться с планом строительства стены, с обеспечением безопасности на границе, что очень важно".
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