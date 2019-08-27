Этот контент был опубликован 27 августа 2019 г. 17:05

Вашингтон. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что президент Бразилии Жаир Болсонару отлично справляется со своей работой.

"Мне довелось хорошо познакомиться с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в процессе нашей работы с Бразилией. Он очень усердно работает над ситуацией с пожарами в Амазонии и во всех отношениях прекрасно справляется со своей работой - на благо народа Бразилии. Это нелегко", - написал он в "Твиттере".

"У него и у его страны - полная поддержка со стороны Соединенных Штатов", - добавил Трамп.

Трамп не указал в соцсетях, почему решил высказаться на тему репутации Болсонару. Однако он сделал это на фоне звучащих со стороны иностранных лидеров критики и призывов скорее потушить пожары в тропических лесах Амазонии.

Так, поддержку Бразилии в тушении пожаров уже предложил Евросоюз, а также страны G7. На саммите глав государств и правительств стран "группы семи", который состоялся во французском Биаррице, было принять решение направить Бразилии транш помощи около $20 млн на тушение пожаров, однако в Бразилии неоднозначно отреагировали на предложение поддержки.

Болсонару же сначала обвинил президента Франции Эмманюэля Макрона, принимавшего этот саммит, в колониализме. Затем он заявил, что тот должен принести ему извинения, и тогда Бразилия рассмотрит возможность принять международную помощь.

Макрон ранее раскритиковал Болсонару за неподобающее для главы государства поведение и пожелал бразильцам в будущем такого "президента, который ведет себя должным этой работе образом". Так резко французский лидер отреагировал за саркастичный комментарий, оставленный в фейсбуке со страницы Болсонару, в адрес своей супруги Брижит.

Пожары в лесах Амазонии на территории Бразилии начались в начале августа. В некоторых штатах объявлено чрезвычайное положение. По данным Института экологических исследований Амазонки (IPAM), количество очагов возгорания в большинстве бразильских штатов выше, чем за последние четыре года.

Эксперты отмечают, что причина резкого роста очагов возгорания кроется не только в засухе, но и в процессе обезлесения, когда огонь применяется для освобождения земель под фермы или предприятия. Экологи обвиняют в этом Болсонару, который никогда не скрывал пренебрежительного отношения к вопросам экологии.

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