Трамп затруднился с ответом на вопрос, является ли Путин его другом или противником, но назвал его соперником
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Вашингтон. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник затруднился ответить на вопрос журналиста о том, считает ли он лидера России Владимира Путина своим другом или противником.
"Я не могу сейчас на это ответить. В чем я точно уверен, так это в том, что он - соперник", - сказал Д.Трамп в Вашингтоне перед вылетом на саммит НАТО в ответ на вопрос одного из корреспондентов о том, как он воспринимает В.Путина.
Саммит РФ-США пройдет в Хельсинки 16 июля. Перед встречей с российским лидером президент США примет участие в саммите НАТО 11-12 июля, а также направится в Лондон, где встретится с премьер-министром Британии Терезой Мэй и королевой Елизаветой II.
1бф ар об
Интерфакс