Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 14:17 10.07.2018 - 14:17

Вашингтон. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник затруднился ответить на вопрос журналиста о том, считает ли он лидера России Владимира Путина своим другом или противником.

"Я не могу сейчас на это ответить. В чем я точно уверен, так это в том, что он - соперник", - сказал Д.Трамп в Вашингтоне перед вылетом на саммит НАТО в ответ на вопрос одного из корреспондентов о том, как он воспринимает В.Путина.

Саммит РФ-США пройдет в Хельсинки 16 июля. Перед встречей с российским лидером президент США примет участие в саммите НАТО 11-12 июля, а также направится в Лондон, где встретится с премьер-министром Британии Терезой Мэй и королевой Елизаветой II.

1бф ар об

Neuer Inhalt Horizontal Line