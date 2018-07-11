Трамп заявил лидерам стран НАТО, что они должны тратить на оборону не 2%, а 4% ВВП -СМИ
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Лондон. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в ходе саммита НАТО в Брюсселе заявил коллегам из других стран альянса, что тем следовало быть стремиться тратить на оборону 4% ВВП, сообщает "Скай-ньюс" в Twitter со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.
В настоящее время в НАТО ставят перед странами задачу обеспечить оборонные расходы на уровне минимум 2%, а не 4%.
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Интерфакс