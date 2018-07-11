Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 17:59 11.07.2018 - 17:59

Лондон. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в ходе саммита НАТО в Брюсселе заявил коллегам из других стран альянса, что тем следовало быть стремиться тратить на оборону 4% ВВП, сообщает "Скай-ньюс" в Twitter со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

В настоящее время в НАТО ставят перед странами задачу обеспечить оборонные расходы на уровне минимум 2%, а не 4%.

1во

Neuer Inhalt Horizontal Line