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(расширенная версия сообщения от 18:59 мск)

Лондон. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в ходе саммита НАТО в Брюсселе заявил коллегам из других стран альянса, что тем следовало быть стремиться тратить на оборону 4% ВВП, сообщает "Скай-ньюс" в Twitter со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

В настоящее время в НАТО ставят перед странами задачу обеспечить оборонные расходы на уровне минимум 2%, а не 4% ВВП

В то же время, агентство "Блумберг" сообщает, что о предложении Д.Трампа увеличить расходы на оборону до 4% ВВП рассказал президент Болгарии Румен Радев.

"Президент Трамп, который говорил, поднял вопрос сегодня о том, чтобы не только достичь 2%, но поставить новую цель - 4%. Он ушел сразу после того, как объявил об этом", - сказал Р.Радев.

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс подтвердила агентству "Ассошиэйтед пресс", что Д.Трамп выдвигал идею о повышении военных расходов стран-членов НАТО до 4% ВВП в ходе встрече за закрытыми дверями с участниками саммита НАТО в Брюсселе в среду.

По подсчетам НАТО 15 членов альянса, то есть чуть более половины, смогут достичь уровня военных расходов в 2% ВВП к 2024 году, как было согласовано ранее.

Неизвестно, к какому сроку Д.Трамп желает получить такое увеличение расходов на оборону от своих союзников по НАТО.

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Интерфакс