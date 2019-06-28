Вашингтон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в рамках саммита G-20 заявил, что вокруг ситуации с Ираном нет никакой спешки, его слова приводит пул Белого дома.
"У нас много времени - нет никакой спешки, они (Иран - ИФ) могут не торопиться. Нет абсолютно никакого давления по времени. Надеюсь, в конце концов, это получится. Если это так, отлично, если нет, вы услышите", - заявил Трамп.
Отношения между Ираном и США особенно обострились в последние месяцы. Ранее в июне Иран сбил американский беспилотник, который, как утверждают в Тегеране, находился над иранскими территориальными водами.
Вслед за этим появились сообщения, что дислоцированным в регионе американским военным был отдан приказ нанести ограниченный удар по Ирану, но в последний момент приказ был отозван президентом США Дональдом Трампом.
Сам Трамп заявил ранее, что не хочет войны с Ираном из-за возможных жертв среди мирных граждан этой страны, но, если военный конфликт все же произойдет, то он, как считает американский президент, будет недолгим.
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