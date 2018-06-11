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Этот контент был опубликован 11 июня 2018 г. 9:19 11.06.2018 - 09:19

Гонконг. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник на встрече с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном, что он ожидает хороших результатов от встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"У нас особенно интересная встреча завтра, и я думаю, что дела могут пойти очень здорово", - приводит слова президента агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Также Д.Трамп поблагодарил Ли Сяньлуна за то, что Сингапур примет саммит США-КНДР.

АП отмечает, что на встрече Д.Трампа и премьера Сингапура президента США поздравили с 72-м днем рождения и подарили ему торт, хотя день рождения президента приходится на 14 июня.

По данным АП, на встрече с премьером Сингапура также присутствовали госсекретарь США Майк Помпео, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон и глава аппарата Белого дома Джон Келли.

Встреча Д.Трампа и Ким Чен Ына запланирована на 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Оба лидера уже прибыли в Сингапур. Ожидается, что основное внимание на саммите будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

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