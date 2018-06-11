Трамп заявил об оптимистических ожиданиях от встречи с Ким Чен Ыном
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Гонконг. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник на встрече с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном, что он ожидает хороших результатов от встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
"У нас особенно интересная встреча завтра, и я думаю, что дела могут пойти очень здорово", - приводит слова президента агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
Также Д.Трамп поблагодарил Ли Сяньлуна за то, что Сингапур примет саммит США-КНДР.
АП отмечает, что на встрече Д.Трампа и премьера Сингапура президента США поздравили с 72-м днем рождения и подарили ему торт, хотя день рождения президента приходится на 14 июня.
По данным АП, на встрече с премьером Сингапура также присутствовали госсекретарь США Майк Помпео, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон и глава аппарата Белого дома Джон Келли.
Встреча Д.Трампа и Ким Чен Ына запланирована на 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Оба лидера уже прибыли в Сингапур. Ожидается, что основное внимание на саммите будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.
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Интерфакс