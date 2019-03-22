Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 18:47

Вашингтон. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу он не дал ввести в действие объявленные Минфином США новые широкомасштабные санкции против КНДР.

"Сегодня Минфин США объявил, что дополнительные масштабные будут добавлены к уже действующим санкциям против Северной Кореи. А сегодня я распорядился об отмене этих дополнительных санкций!" - написал он на своей странице в Twitter.

Однако он не уточнил, какие санкции имеются в виду.

Накануне Минфин США ввел санкции в отношении двух судоходных компаний из Китая - Dalian Haibo Inernational и Liaoning Danxing International. Также в четверг Минфин США внес российские суда "Тантал" и "Витязь" в списки нарушителей санкционного режима в отношении Северной Кореи, а всего в списках нарушителей фигурируют более 60 судов.

В конце февраля состоялся второй саммит лидеров США и КНДР, который закончился преждевременно и без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента США Д.Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

После саммита Д.Трамп заявил, что КНДР потребовали полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров отметил, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.

1аю ар

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