Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 16:44 16.10.2018 - 16:44

Вашингтон.16 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что у него нет финансовых интересов в Саудовской Аравии, равно как и в России.

"Для справки, у меня нет финансовых интересов в Саудовской Аравии (или России, если на то пошло). Любое предположение, что у меня они есть - это просто фейковые новости (которых полно!)", - написал Д.Трамп в Twitter.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео отправился в Саудовскую Аравию для встречи с королем Салманом Аль Саудом в связи с исчезновением журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле.

Журналист Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Согласно информации с камер наблюдения, Дж.Хашкаджи, выступавший с критикой властей Саудовской Аравии, не покидал здание генконсульства в Стамбуле.

В связи с его исчезновением было инициировано расследование, которое турецкие правоохранители проводят совместно с саудовской стороной.

После исчезновения саудовского журналиста американские СМИ стали сообщать о тесных связях президента США с Саудовской Аравией. Телеканал "Си-би-эс ньюс", в частности, рассказывал об отношениях Д.Трампа с саудовскими бизнесменами.

1мм во ан

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер