Трамп заявил об отсутствии личных финансовых интересов в Саудовской Аравии и в России
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Вашингтон.16 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что у него нет финансовых интересов в Саудовской Аравии, равно как и в России.
"Для справки, у меня нет финансовых интересов в Саудовской Аравии (или России, если на то пошло). Любое предположение, что у меня они есть - это просто фейковые новости (которых полно!)", - написал Д.Трамп в Twitter.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео отправился в Саудовскую Аравию для встречи с королем Салманом Аль Саудом в связи с исчезновением журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле.
Журналист Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
Согласно информации с камер наблюдения, Дж.Хашкаджи, выступавший с критикой властей Саудовской Аравии, не покидал здание генконсульства в Стамбуле.
В связи с его исчезновением было инициировано расследование, которое турецкие правоохранители проводят совместно с саудовской стороной.
После исчезновения саудовского журналиста американские СМИ стали сообщать о тесных связях президента США с Саудовской Аравией. Телеканал "Си-би-эс ньюс", в частности, рассказывал об отношениях Д.Трампа с саудовскими бизнесменами.
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Интерфакс