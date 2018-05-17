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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 16:23 17.05.2018 - 16:23

Вашингтон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что его администрация является самой успешной в истории страны, несмотря на мешающее работе расследование предполагаемого вмешательства России в выборы президента 2016 года.

"Несмотря на отвратительную, незаконную и безосновательную "охоту на ведьм", но у нас сейчас самые успешные первые 17 месяцев (работы - ИФ) администрации в истории США, безусловно! Простите, СМИ фейковых новостей и ненавистники, но это так!" - написал президент США на своей странице в "Твиттере".

Ранее американский президент "поздравил Америку" со вторым годом "крупнейшей в американской истории охоты на ведьм".

"Поздравляю, Америка, сейчас у нас второй год крупнейшей охоты на ведьм в американской истории. Все еще ни сговора, ни препятствий (расследованию - ИФ). Единственный сговор был между демократами, которым не удалось выиграть выборы, несмотря на то, что они потратили гораздо больше денег", - отметил он.

Ровно год назад Роберт Мюллер был назначен Минюстом США на пост специального прокурора, в чьи задачи входить курировать расследование о так называемом вмешательстве России в американские выборы. Основная цель спецпрокурора - определить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Д.Трампа с Россией.

эф во бп

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