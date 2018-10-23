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Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 22:38 23.10.2018 - 22:38

Вашингтон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что, вероятно, проведёт встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в ноябре в Париже, сообщает телеканал Си-Эн-Би-Си.

"Я думаю, что, вероятно, мы встретимся", - сказал он журналистам, говоря о своей планируемой поездке в Париж, где 11 ноября отметят 100-летие окончания Первой Мировой войны.

"Встреча ещё не организована. Вероятно, это будет сделано", - добавил Д.Трамп.

1во тг

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