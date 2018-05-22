Трамп заявил о возможности переноса встречи с Ким Чен Ыном с 12 июня на более поздний срок
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Вашингтон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник сообщил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может быть перенесена на более поздний срок, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".
"Встреча может не состояться 12 июня", - заявил президент США во вторник, отметив, что саммит может пройти позже.
(последует)
Ар вш
Интерфакс