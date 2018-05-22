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Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 18:51 22.05.2018 - 18:51

Вашингтон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник сообщил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может быть перенесена на более поздний срок, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Встреча может не состояться 12 июня", - заявил президент США во вторник, отметив, что саммит может пройти позже.

(последует)

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