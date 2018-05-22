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Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 19:16 22.05.2018 - 19:16

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Вашингтон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник сообщил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может быть перенесена на более поздний срок, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Встреча может не состояться 12 июня", - заявил президент США, отметив, что саммит может пройти позже.

"Пройдет он (саммит) или нет, вы узнаете совсем скоро. Если он не пройдет (12 июня), может, он пройдет позже", - сказал президент США.

"Мы посмотрим, что случится - получится или нет. Если получится, то будет хорошо. Это будет здорово для Северной Кореи. Если этого не произойдет, то тоже будет не страшно. Будь, что будет", - отметил Д.Трамп.

В то же время американский президент подчеркнул, что Белый дом продолжает подготовку к этой встрече, которая запланирована на 12 июня в Сингапуре.

Вместе с тем, на минувшей неделе северокорейские СМИ сообщили, что Пхеньян может отказаться от саммита в знак протеста против учений Вашингтона и Сеула.

Ар де

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