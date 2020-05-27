Этот контент был опубликован 27 мая 2020 г. 14:22

Вашингтон. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил о готовности США выступить посредником при урегулировании территориального спора между Китаем и Индией.

"Мы проинформировали Индию и Китай о том, что Соединенные Штаты готовы и хотят стать посредником в их территориальном споре на границе. Спасибо!" - написал он в твиттере в среду.

Индийский штат Аруначал-Прадеш является предметом территориального спора между Индией и Китаем. В 2017 году Индия открыла на этой спорной территории мост длиной 9 км через реку Лухит.

Территориальные споры между КНР и Индией привели к китайско-индийской пограничной войне 1962 года

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции