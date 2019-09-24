Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 16:38

Нью-Йорк (ООН). 24 сентября. ИНТЕРФАКС - США готовы наращивать санкции в отношении Ирана, пока тот не прекратит угрожающее поведение, заявил во вторник президент США Дональд Трамп во время выступления в Генеральной Ассамблее ООН.

"Пока угрожающее поведение Ирана будет продолжаться, санкции сняты не будут. Они будут усиливаться", - заявил Трамп.

США проводят в отношении Ирана политику максимального давления, постоянно вводя санкции против организаций и физлиц в стране. В частности, 20 сентября США объявили о введении санкций в отношении Центробанка Ирана, Национального фонда развития этой страны (НФРИ) и компании Etemad Tejarate Pars Co в рамках противодействия терроризму.

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