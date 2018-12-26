Трамп заявил о доверии Мнучину и Пауэллу, отметил "отличные возможности для покупки" акций в США

Этот контент был опубликован 26 декабря 2018 г. 8:39

Вашингтон. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил о доверии к министру финансов Стивену Мнучину, а также к президенту Федеральной резервной системы (ФРС) Джерому Пауэллу, отметив наличие "отличных возможностей для покупки" акций американских компаний в условиях сильной экономики.

Заявления, сделанные Д.Трампом в ходе встречи с журналистами в Белом доме во вторник, были расценены как попытка успокоить инвесторов после резкого обвала американского рынка акций.

Фьючерсы на фондовые индексы США теряют 0,2-0,3% в среду после обвала более чем на 2% по итогам предрождественской сессии.

Отвечая на вопрос о том, доверяет ли Д.Трамп главе Минфина С.Мнучину, президент ответил: "Да, я доверяю. Это очень талантливый и умный человек".

Днем ранее ряд СМИ сообщили со ссылкой на свои источники, что Д.Трамп недоволен С.Мнучином и уже задумывался о его увольнении с поста главы Минфина.

Д.Трамп также заявил о доверии к Дж.Пауэллу, выразив, однако, уверенность в том, что Федрезерв "скоро поймет", что "поднимает ставку слишком быстро".

"Посмотрим, посмотрим, - заявил он, отвечая на вопрос о доверии к Дж.Пауэллу. - ФРС поднимает ставку слишком быстро. Это мое мнение. Однако, конечно, у меня есть доверие".

"Федрезерв увеличивает ставку слишком быстро, поскольку считает, что экономика США в хорошем состоянии. Однако, я думаю, они поймут это довольно скоро. Я имею в виду, что ситуация в экономике столь хороша, что ФРС повышает ставку, и это, в некоторой степени предупредительная мера", - заявил Д.Трамп.

Агентство Bloomberg относит слова "предупредительная мера" к идее о том, что более высокий уровень ставки даст Федрезерву больше пространства для маневра в плане снижения ставки, в случае, если этого потребует ситуация в экономике США.

В последнее время американский президент неоднократно критиковал действия ФРС, а на этой неделе назвал Федрезерв "единственной проблемой экономики США".

Президент отметил также, что американские компании демонстрируют "рекордные показатели", и он видит "отличные возможности для покупки" на фондовом рынке США.

Заявления Д.Трампа о доверии к С.Мнучину и Дж.Пауэллу призваны успокоить рынки, где циркулируют слухи о желании американского президента уволить и того и другого, отмечают эксперты.

Ранее на этой неделе Bloomberg сообщало, что Трамп обсуждал в узком кругу возможность уволить председателя ФРС после недавнего решения американского ЦБ поднять ставку. "Президент много раз за последние несколько дней в конфиденциальных беседах обсуждал увольнение Пауэлла", - цитирует агентство двух своих источников.

Д.Трамп также заявил в ходе встречи с журналистами, что работа правительства останется частично приостановленной до тех пор, пока Конгресс не пойдет ему навстречу и не одобрит выделение $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.

Как сообщалось, работа части американских федеральных учреждений была приостановлена в 00:00 (8:00 мск) 22 декабря. В список ведомств, на которые в бюджете США не хватило средств, входят в числе прочих министерства финансов, юстиции, Госдепартамент, а также ФБР, таможенная и пограничная службы.

пк вч бп*

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