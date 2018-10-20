Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД - СМИ
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
*** США приступят к разработке новых вооружений, если РФ и Китай не согласятся на заключение нового соглашения
Вашингтон. 20 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что намерен вывести США из ДРСМД (договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".
"Мы выйдем из соглашения, а потом будем разрабатывать вооружения", - сказал он.
В то же время, как отмечается в сообщении, Д.Трамп подчеркнул, что такие разработки не будут вестись, если РФ и КНР согласятся на заключение нового соглашения.
При этом президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения этого соглашения.
1во тг
Интерфакс