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Этот контент был опубликован 20 октября 2018 г. 22:49 20.10.2018 - 22:49

*** США приступят к разработке новых вооружений, если РФ и Китай не согласятся на заключение нового соглашения

Вашингтон. 20 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что намерен вывести США из ДРСМД (договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Мы выйдем из соглашения, а потом будем разрабатывать вооружения", - сказал он.

В то же время, как отмечается в сообщении, Д.Трамп подчеркнул, что такие разработки не будут вестись, если РФ и КНР согласятся на заключение нового соглашения.

При этом президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения этого соглашения.

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