Этот контент был опубликован 9 мая 2019 г. 18:54

Вашингтон. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Северная Корея пока не готова к переговорам с США, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Я знаю, что они хотят переговоров, они говорят о переговорах, но я не думаю, что они готовы вести переговоры", - сказал Д.Трамп, выступая в Белом доме, слова которого приводят американские СМИ.

Президент США подчеркнул, что Вашингтон серьезно отнесся к недавнему запуску ракет в КНДР. "Никто этому не рад, но мы внимательно все изучаем", - сказал Д.Трамп.

"Отношения продолжаются, но мы посмотрим, что будет дальше", - добавил президент США.

Ранее в четверг южнокорейские военные сообщили, что Пхеньян, предположительно, провел пуск двух ракет малой дальности. Согласно заявлению южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов, пуск был осуществлен из западной северокорейской провинции Пхенан-Пукто в восточном направлении в 16:30 по местному времени (10:30 по Москве).

Пятью днями ранее КНДР, по информации южнокорейской стороны, запустила несколько ракет в Японское море. Тогда южнокорейские эксперты не исключили, что Пхеньян запустил баллистические ракеты, что является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

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