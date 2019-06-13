Этот контент был опубликован 13 июня 2019 г. 20:28

***Президент высоко оценил визит премьера Японии в Иран

Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил о том, что ни Вашингтон, ни Тегеран пока не готовы заключить соглашение.

"В то время как очень ценю поездку премьер-министра (Японии Синдзо - ИФ) Абэ в Иран на встречу с аятоллой Али Хаменеи, лично я чувствую, что слишком рано думать о заключении соглашения", - написал он на странице в Twitter.

"Они (иранцы - ИФ) не готовы, и также не готовы мы!" - добавил президент.

Накануне Синдзо Абэ начал визит в Иран. Премьер прибыл в Тегеран, чтобы попытаться снизить напряженность на Ближнем Востоке.

Однако в четверг два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе. При этом агентство Associated Press сообщало, что оба танкера перевозили "связанный с Японией" груз.

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