Этот контент был опубликован 7 июня 2019 г. 13:55

Вашингтон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на спикера палаты представителей США демократа Нэнси Пелоси после того, как издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщило о ее желании не подвергнуть Трампа процедуре импичмента, а отправить в тюрьму.

"Я пытался быть хорошим с ней, потому что я хотел бы добиться некоторых соглашений", - сказал президент во время пребывания во Франции в интервью телеканалу Fox News.

"Она неспособна заключать соглашения", - продолжил он.

Также он назвал Пелоси "противным, злопамятным, ужасным человеком".

В свою очередь телеканал CNN отмечает, что хотя предполагаемые комментарии Пелоси в отношении Трампа были сделаны во время закрытой встречи, тем не менее, они являются нарушением традиции, требующей воздерживаться от нападок на президента США во время его зарубежных турне.

Однако, напоминает CNN, Трамп сам нарушал похожие "табу", когда во время майской поездки в Японию критиковал Демократическую партию США и бывшего вице-президента и демократа Джо Байдена - возможного соперника Трампа на президентских выборах 2020 года.

Ранее на этой неделе издание Politico сообщало со ссылкой на несколько источников, что Пелоси на встрече с ведущими конгрессменами-демократами заявила о желании в итоге отправить Трампа в тюрьму.

"Я не хочу видеть, как его подвергнут импичменту, я хочу увидеть его в тюрьме", - цитировали источники слова Пелоси

По данным источников, вместо импичмента Пелоси предпочла бы, чтобы Трамп проиграл на президентских выборах 2020 года, после чего в отношении него можно было бы возбудить уголовное дело.

Тема импичмента в последние недели активно обсуждается в Конгрессе США. Часть конгрессменов-демократов считает нужным добиваться отстранения Трампа от власти. Другие же считают более целесообразным дождаться выборов 2020 года и попытаться на них победить Трампа.

Проблема осложняется тем, что в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера по российскому вмешательству в выборы США 2016 года отмечается, что нет данных, подкрепляющих предположения о сговоре предвыборного штаба Трампа с РФ.

По итогам работы Мюллера Минюст не стал выдвигать в адрес президента обвинений в препятствовании расследованию. Таким образом, убедительного повода для попытки импичмента, по мнению наблюдателей, у демократов нет.

Тем не менее, часть влиятельных представителей Демократической партии все же считает импичмент возможным. Технически отстранить Трампа от власти было бы крайне сложно, потому что для этого демократам в Конгрессе потребовалась бы поддержка существенной части соратников президента из Республиканской партии.

1аю ар

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