(дополненная версия, добавлена цитата Трампа и 7-8-е абзацы)
Вашингтон. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил о намерении провести встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином во время саммита G20 в июне в Осаке, передает агентство Bloomberg.
Д.Трамп сообщил об этом журналистам в Овальном кабинете Белого дома перед встречей с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
"Я буду встречаться с председателем КНР Си. И да, я также буду встречаться с президентом Путиным", - сказал он журналистам.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что американская сторона запросила встречу президента РФ В.Путина с Д.Трампом на предстоящем саммите G20.
Однако помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что со стороны Вашингтона пока не поступал запрос о проведении встречи лидеров РФ и США на полях "двадцатки" в Осаке.
"Не было такого", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса", поступал ли со стороны США запрос на проведение такой встречи.
Позднее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков также заявил, что США не обращались к российской стороне с предложением о встрече президентов двух стран.
"Никаких запросов не было. Нет пока и никаких договорённостей", - сказал он "Интерфаксу", комментируя заявление главы американской администрации о его намерении встретиться с В.Путиным на саммите "двадцатки" в Осаке.
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