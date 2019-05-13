Этот контент был опубликован 13 мая 2019 г. 20:40

Вашингтон. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил о намерении провести встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином во время саммита G20 в июне в Осаке, передает агентство Bloomberg.

Д.Трамп сообщил об этом журналистам в Овальном кабинете Белого дома перед встречей с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что американская сторона запросила встречу президента РФ В.Путина с Д.Трампом на предстоящем саммите G20.

(ПОСЛЕДУЕТ)

1аю ар

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