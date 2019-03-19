Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что он намерен добиваться, чтобы Бразилия получила статус важнейшего союзника США вне НАТО или даже включения этой страны в состав НАТО.
"Как я уже сказал президенту Болсонару, я собираюсь предоставить Бразилии статус основного союзника (США - ИФ) вне НАТО или даже, возможно... союзника по НАТО. Мне придется переговорить со множеством людей, но, возможно, союзником по НАТО; и это в громадной степени будет способствовать безопасности и сотрудничеству между нашими странами", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.
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