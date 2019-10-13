Этот контент был опубликован 13 октября 2019 г. 16:03

Вашингтон. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что он вместе со многими конгрессменами, в том числе от Демократической партии, ведет разработку пакета ограничительных мер против Турции.

"Работаю с (сенатором-республиканцем - ИФ) Линдси Грэмом и многими членами Конгресса, включая демократов, над тем, чтобы ввести мощные санкции против Турции. Минфин готов, дополнительные законы, может, будут разработаны", - написал президент в своем твиттере в воскресенье.

По словам Трампа, по вопросу санкций против Турции "существует мощный консенсус".

11 октября стало известно, что Трамп подпишет указ, который наделит министерство финансов США полномочиями вводить санкции против Турции за нарушение прав человека в Сирии или за действия, ведущие к ухудшению обстановки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГИЛ ("Исламское государство" - запрещенная в России террористическая организация) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы. Турция считает террористами курдские Отряды народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

Сообщалось, что изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию в Сирии зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов, однако затем реализация этого совместного плана забуксовала, и Анкара решила действовать самостоятельно. 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не одобряет военную операцию Турции.

Военная операция Турции в Сирии стала поводом для закрытой встречи Совбеза ООН, которая состоялась 9 октября по инициативе пяти европейских членов Совета - Франции, Великобритании, Германии, Польши, Бельгии. Однако агентство Associated Press сообщает, что совместное заявление участники заседания согласовать не смогли. Стороны разошлись в позициях настолько, что одобрение совместного заявления стало невозможным.

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