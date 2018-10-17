Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 11:23 17.10.2018 - 11:23

Вашингтон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил и интервью телеканалу "Фокс бизнес", что конкуренция России со стороны США в энергетической сфере растет.

"Посмотрите на мою политику в сфере энергетики. Я открываю нашу страну для нефти и природного газа... И это - конкуренция для России", - заявил он, подчеркнув, что никто ранее не вел такую жесткую политику в отношении России, чем он.

Д.Трамп подчеркнул, что именно он поднял на международном уровне вопрос о том, что Германия платит России "миллиарды и миллиарды долларов" за поставки газа.

"Все знали об этом, но никто об этом не говорил. Я сделал это большой проблемой", - заявил американский президент.

1бф ар бс

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер