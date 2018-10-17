Трамп заявил о растущей конкуренции со стороны США для России в сфере энергетики
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Вашингтон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил и интервью телеканалу "Фокс бизнес", что конкуренция России со стороны США в энергетической сфере растет.
"Посмотрите на мою политику в сфере энергетики. Я открываю нашу страну для нефти и природного газа... И это - конкуренция для России", - заявил он, подчеркнув, что никто ранее не вел такую жесткую политику в отношении России, чем он.
Д.Трамп подчеркнул, что именно он поднял на международном уровне вопрос о том, что Германия платит России "миллиарды и миллиарды долларов" за поставки газа.
"Все знали об этом, но никто об этом не говорил. Я сделал это большой проблемой", - заявил американский президент.
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Интерфакс