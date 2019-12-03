Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 11:57

*** США тоже этого хотят

Лондон. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия стремится заключить с США соглашение по контролю над вооружениями, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп.

"Россия хочет заключить сделку по контролю над вооружениями", - заявил она на пресс-конференции в Лондоне.

Он добавил, что соответствующие сигналы об этом поступили "две недели назад".

Кроме того, по совам Трампа, российская сторона также хочет достигнуть договоренности с США по теме ядерного оружия.

"И мы тоже этого хотим. Мы считаем, что это было бы хорошо", - заявил он.

Говоря о прекращении действия ДРСМД, Трамп подчеркнул, что не испытывает по этому поводу больших сожалений. "Я вышел из этой сделки, потому что другая сторона не выполняла свои обязательства. Кроме того, это соглашение в любом случае уже было устаревшим", - пояснил президент США.

1во бп

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