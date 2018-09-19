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Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 18:06 19.09.2018 - 18:06

Вашингтон. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что он в скором времени проведет встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом президент рассказал американским журналистам в среду в ходе визита в штат Северная Каролина.

"Мы будем (встречаться)", - ответил президент на вопрос журналиста, будет ли он в скором времени встречаться с Ким Чен Ыном.

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