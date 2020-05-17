Вашингтон. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп сообщил, что число заболеваний коронавирусом нового типа становится ниже на всей территории США.

"Число случаев заболевания коронавирусом сильно снижается по всей территории Соединенных Штатов, за редким исключением. Действительно, очень хорошие новости! " - написал Трамп в своем твиттере.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, США по-прежнему на первом месте по числу заболевших COVID-19. В стране зафиксировано 1 млн 486 тыс. 376 случаев, умерли 89 тыс.549 человек.

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