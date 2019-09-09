Вашингтон. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что считает "мертвыми" переговоры с афганским движением "Талибан" (запрещено в РФ).
"Что касается меня, то я считаю их (переговоры - ИФ) мертвыми. Они мертвы", - сказал Трамп, выступая перед американскими журналистами.
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