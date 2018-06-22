Трамп заявил, что в сенате нужно больше республиканцев, чтобы принять законопроект об иммиграции
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Вашингтон. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США в пятницу заявил, что в сенате США должно быть больше республиканцев, чтобы принять законопроект об иммиграции.
"Даже если у нас будет 100% голосов республиканцев в сенате, нам нужно 10 голосов демократов, чтобы принять крайне необходимый законопроект об иммиграции, а демократы - обструкционисты, которые не хотят отдавать голоса по политическим причинам, и потому что им плевать на преступность, которая идет от границ. Так что нам нужно избрать больше республиканцев!" - написал Д.Трамп в Twitter.
Д.Трамп заявил, что избрание большего числа республиканцев в сенат позволит принять "самый прекрасный, честный и всеобъемлющий закон об иммиграции в мире", а сейчас закон об иммиграции в США "глупейший и худший".
Ранее в четверг палата представителей США отложила на неделю голосование по компромиссному иммиграционному законопроекту. Такое решение было принято после того, как на рассмотрение нижней палаты Конгресса было представлено два законопроекта по иммиграции: компромиссный и более консервативный. Голосование по консервативному предложению провалилось.
Оба законопроекта представили республиканцы, Д.Трамп выражал свою поддержку как консервативному, так и компромиссному вариантам.
Компромиссный вариант, голосование по которому было отложено, предусматривает, что детей не будут разлучать с родителями, задержанными за незаконное пересечение границы. Также он предусматривает выделение $25 млрд на обеспечение безопасности границы с Мексикой, в том числе стены. Также законопроект позволит изменить систему грин-карт, сделав ее более ориентированной на личные заслуги запрашивающего грин-карту, отмечает телеканал Си-Би-Эс.
Так называемые промежуточные выборы, в ходе которых будут переизбираться 35 из 100 сенаторов США, пройдут в США 6 ноября 2018 года.
1мм эф
Интерфакс