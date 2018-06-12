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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 0:43 13.06.2018 - 00:43

Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что "отлично поладил" с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в ходе саммита в Сингапуре, и сообщил о достижении прогресса в денуклеаризации КНДР.

"Возвращаюсь домой из Сингапура после по-настоящему удивительного визита. Был достигнут большой прогресс в деле денуклеаризации Северной Кореи", - написал Д.Трамп у себя в микроблоге в "Твиттере".

Он сообщил, что "отлично поладил с Ким Чен Ыном, который хочет прекрасных свершений для своей страны".

"Как я уже сказал ранее, каждый может развязать войну, но только самый отважный может заключить мир", - отметил американский президент.

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