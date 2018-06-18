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Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 18:48 18.06.2018 - 18:48

Вашингтон. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что он отдал распоряжение Пентагону приступить к формированию военно-космических сил США как нового рода войск.

"Крайне важно, что я здесь для того, чтобы дать поручение министерству обороны и Пентагону немедленно начать процесс, необходимый для создания военно-космических сил в качестве шестого вида вооруженных сил. Это значимое заявление", - сказал президент в понедельник, выступая в Национальном космическом совете США.

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