Этот контент был опубликован 21 января 2020 г. 12:28

Давос. 21 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп, рассуждая об успехах своей администрации в сфере экономики, заявил во вторник, что ему удалось вернуть жителям США "американскую мечту".

"Американская мечта вернулась. Она больше, лучше и сильнее, чем когда-либо до этого", - сказал Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, никто сейчас не получает выгоды больше, чем американский средний класс.

Он также отметил, что "американская экономика сейчас - с большим отрывом сильнейшая в мире".

Трамп подчеркнул, что видит потенциал для дальнейшего быстрого развития американской экономики.

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