Этот контент был опубликован 23 января 2020 г. 20:45

Вашингтон. 23 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что с нетерпением ожидает визит на следующей неделе в Вашингтон премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера оппозиционной израильской партии "Кахоль-Лаван" Бенни Ганца.

"США с предвкушением ждут на следующей неделе премьер-министра Нетаньяху и председателя "Кахоль-Лавана" Бенни Ганца в Белом доме", - написал в Twitter Трамп.

"Сообщения о деталях и сроках нашего заветного плана мирного урегулирования (израильско-палестинского конфликта - ИФ) являются полными домыслами", - добавил президент.

В четверг в Белом доме сообщили, что Трамп и Нетаньяху проведут переговоры в Вашингтоне 28 января.

В заявлении Белого дома также говорилось, что лидер оппозиционной израильской партии "Кахоль-Лаван" Бенни Ганц тоже принял приглашение Трампа прибыть в Вашингтон.

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