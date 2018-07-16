Трамп заявил, что из-за глупости его предшественников и "охоты на ведьм" отношения с Россией сейчас хуже, чем когда бы то ни было
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Вашингтон. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что отношения Вашингтона и Москвы никогда не были хуже, чем сейчас, из-за "глупости" США и "охоты на ведьм".
"Наши отношения с Россией никогда не были хуже (чем сейчас - ИФ) из-за многолетней глупости и безмозглости США, а теперь еще и из-за сфабрикованной охоты на ведьм!" - написал он в Twitter в понедельник.
Позднее в понедельник в Хельсинки у него состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Охотой на ведьм Д.Трамп называет расследование предполагаемого сговора между его предвыборным штабом и РФ, а также - освещение этой темы в ряде американских СМИ.
1эф во др
Интерфакс