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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 8:21 16.07.2018 - 08:21

Вашингтон. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что отношения Вашингтона и Москвы никогда не были хуже, чем сейчас, из-за "глупости" США и "охоты на ведьм".

"Наши отношения с Россией никогда не были хуже (чем сейчас - ИФ) из-за многолетней глупости и безмозглости США, а теперь еще и из-за сфабрикованной охоты на ведьм!" - написал он в Twitter в понедельник.

Позднее в понедельник в Хельсинки у него состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Охотой на ведьм Д.Трамп называет расследование предполагаемого сговора между его предвыборным штабом и РФ, а также - освещение этой темы в ряде американских СМИ.

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