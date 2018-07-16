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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 9:15 16.07.2018 - 09:15

Вашингтон. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что лидеры стран-членов НАТО высоко оценили его усилия, направленные на обсуждение темы расходов альянса в ходе прошедшего в Брюсселе саммита.

"Я получил множество звонков от лидеров государств-членов НАТО, которые поблагодарили меня за то, что я их собрал для обсуждения финансовых обязательств - на сегодняшний день и в перспективе", - написал Д.Трамп в своем Twitter.

Американский лидер также отметил, что НАТО является сильной организацией, несмотря на то, как о ней пишут в СМИ.

"У нас был замечательный саммит, который неточно был освещен большинством СМИ. В настоящий момент НАТО - сильная и состоятельная организация", - подчеркнул американский лидер.

Президент США ранее много критиковал партнеров по НАТО за недостаточные взносы на общую оборону. По инициативе американского лидера в прошлом году члены НАТО приняли решение начать разработку национальных планов по инвестициям в оборону.

По итогам саммита Д.Трамп заявил, что его участники согласились увеличить оборонные расходы "до невиданного ранее уровня".

Саммит НАТО прошел 11-12 июля в Брюсселе.

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