Этот контент был опубликован 18 июня 2019 г. 4:31

Вашингтон. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что американские власти начнут на следующей неделе депортацию миллионов иммигрантов, которые находятся в Соединенных Штатах незаконно.

"На следующей неделе Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) начнет процесс депортации миллионов нелегалов, которые незаконно нашли свой путь в Соединенные Штаты. Они будут выдворены так же быстро, как и пришли ", - написал Трамп в своем твиттере.

Он отметил, что "Мексика с помощью своих иммиграционных законов делает очень хорошую работу по остановке людей до того, как они достигнут нашей южной границы".

"Гватемала готовится подписать третье соглашение по безопасности. Единственные, кто ничего не делает, это демократы в Конгрессе", - отметил президент США.

По оценкам, 12 млн иммигрантов, главным образом из Мексики и Центральной Америки находятся в Соединенных Штатах нелегально.

1вз см

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!