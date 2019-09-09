Этот контент был опубликован 10 сентября 2019 г. 0:01

Киев/Москва. 10 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы приобщиться к диалогу о мире на Украине, если это будет необходимо участникам переговоров в нормандском формате, сообщает "Голос Америки".

"Я считаю, что тот факт обмена пленными между Россией и Украиной является очень большим шагом, и очень позитивным шагом. Если бы им требовалось, чтобы я присоединился, я бы присоединился, но действительно вчера состоялось очень и очень положительное событие", - заявил Трамп.

бм

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