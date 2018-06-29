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Этот контент был опубликован 30 июня 2018 г. 1:33 30.06.2018 - 01:33

Вашингтон. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в ходе предстоящей встречи с российским лидером Владимиром Путиным может обсудить траты двух стран в миллионы долларов на вооружение.

"Мы будем говорить о событиях, происходящих в мире, будем говорить о мире. Мы даже можем поговорить о том, чтобы сэкономить миллионы долларов, которые тратятся на вооружение. Мы создаем такие силы, которые никто никогда не видел", - сказал Д.Трамп журналистам.

Встреча Д.Трампа и президента России Владимира Путина пройдет 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.

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